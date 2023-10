Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich auf der B 465 auf Höhe von Altsteusslingen ein Verkehrsunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen. Nach ersten Erkenntnissen überholte ein 25-jähriger Mercedesfahrer auf der B 465 von Frankenhofen Richtung Altsteusslingen einen LKW. Dabei übersah er auf der Gegenfahrbahn einen entgegenkommenden Fiat. Beide Fahrzeuge stießen frontal aufeinander und schleuderten von der Fahrbahn. Durch umherfliegende Trümmerteile wurde ein weiteres Fahrzeug beschädigt.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Der Mercedesfahrer wurde schwer verletzt in eine Klinik gefahren. Die 59-jährige Fiatfahrerin wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste von Rettungskräften befreit und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die B 465 war bis kurz nach 19.00 Uhr gesperrt.