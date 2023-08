Unter großer öffentlicher Anteilnahme hat am Samstag in Oberstadion die Totenmesse für den kürzlich verstorbenen Alexander Ferdinand Graf von Schönborn (wir berichteten) stattgefunden. Pfarrer Venatius Oforka aus Oberstadion und Pater Alfred Tönnis hielten den Gottesdienst in St. Martinus ab....