Erinnerung an einen großen Auftritt: Für die Sat1-Fernsehsendung „Das große Backen – die Profis“ hat Katrin Naas aufwändige Konditor-Kunststücke gefertigt – unter anderem eine große Gitarre aus Schokolade. Hier ist sie mit den Kunstwerken in ihrem Café „Tiffany’s“ in Ehingen zu sehen. Ende des Jahres schließt die beliebte Konditorei mit Café nun. © Foto: Julia Deresko