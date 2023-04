Wenn der Strom ausfällt und kritische Infrastruktur wie das Krankenhaus davon betroffen ist oder wenn sehr große Einsatzstellen mit Strom versorgt werden müssen, sind sie gefragt: die Fachgruppen Elektroversorgung des Technischen Hilfswerks (THW). Jüngst haben sich die Einheiten der Ortsverbände Ehingen und Münsingen gemeinsam fortgebildet. Das berichtet Ina Grab vom THW Ehingen.

externen Partnern Ehinger Energie und Kurt Halder Elektroinstallationen. Im Schulungszentrum der Firma Halder hätten die ehrenamtlichen Helfer unter anderem die Reparatur von Erdkabeln geübt, schreibt Ina Grab: „ Demnach stand ein ganzer Samstag im Zeichen der Zusammenarbeit – nicht nur unter den Einsatzkräften, sondern auch mit den. Im Schulungszentrum der Firma Halder hätten die ehrenamtlichen Helfer unter anderem die Reparatur von Erdkabeln geübt, schreibt Ina Grab: „ Dieses Wissen wurde beispielsweise im Ahrtal benötigt .“ Die andere Gruppe habe sich währenddessen mit dem Besteigen von Holzmasten für Freileitungen beschäftigt; in einem Übungspark für Elektromonteure konnte zudem eine Hochspannungsleitung erklommen werden.

Notstromeinspeisung mit Aggregaten an Trafostation

Nach dem Besuch im Schulungszentrum ging es zu einem Ehinger Umspannwerk, das die Einsatzkräfte besichtigten. Auch sei der fachliche Austausch nicht zu kurz gekommen, heißt es in der Meldung: „So teilten die Mitarbeiter der Ehinger Energie Zahlen und Werte aus dem geplanten Ausbau der Netze mit und zeigten auf, dass das Netz heute schon vielerorts überlastet ist.“ Später wurde die Notstromeinspeisung mit Aggregaten beider Ortsverbände an der Trafostation in der Röntgenstraße geübt.

Da die Übung allen Beteiligten viel Freude bereitet habe, soll es nicht die letzte dieser Art gewesen sein: Bernd Halder sei beeindruckt vom Engagement der THW-Helfer und habe sie bereits für weitere Übungen in sein Schulungszentrum eingeladen, teilt Ina Grab mit. Auch Peter Guggemoos, Geschäftsführer der Ehinger Energie, freue sich auf eine weitere Zusammenarbeit.