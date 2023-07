Pflegeberufe sind spätestens mit Corona in die Diskussion gekommen. Seit der Pandemie haben viele das Bild vom unterbezahlten Pfleger kurz vor dem Burnout im Kopf. Wer will in diesem Job noch arbeiten? Einblicke in das Berufsfeld gab es am Donnerstag beim Ausbildungstag der ADK GmbH für Gesundheit...