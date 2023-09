In Altheim sollen die Nächte wieder heller werden. Der Gemeinderat hat am Dienstag beschlossen, die Leuchten um 4.30 Uhr einzuschalten; manche gehen dann erst um 1 Uhr aus anstatt wie bislang bereits um 23 Uhr. An den Wochenenden werde die Beleuchtungsdauer nochmals ausgedehnt.