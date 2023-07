Mitte Juni 2022 war der Bau des Solarparks auf 14 Hektar Fläche am Ranberg südöstlich von Weilersteußlingen gestartet. Seit Februar ist die Anlage mit 13 Megawatt Leistung nun in Betrieb. Am Freitag hat die EnBW als Investor und Betreiber die Inbetriebnahme gefeiert. Projektleiterin Lea Müller-...