Eine „gewisse Anspannung“ habe er am ersten Schultag schon verspürt, das gibt Munderkingens Bürgermeister Thomas Schelkle unumwunden zu. Am Ende sei aber alles nicht nur gar nicht schlimm, sondern vielmehr ganz toll gewesen: „An der Grundschule in Uttenweiler gab es eine große Veranstaltung...