Wer nach seinen Einschulungsfotos sucht, der kann in Erinnerungen schwelgen. So ging es auch Katrin Brosch, die in alten Alben und Fotokisten kramte. Doch schon bevor die Erinnerungen vom Bild bestätigt wurden, wusste die Rektorin der Grundschule Erbstetten-Frankenhofen noch genau, was sie an jenem...