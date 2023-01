Rund 80 Kinder und Jugendliche aus der Seelsorgeeinheit Ehingen-Stadt mit ihren Betreuern und zahlreiche Bürger haben bei der Aussendung der Sternsinger am 30. Dezember die Ehinger Konviktskirche gefüllt. „Ihr tragt Segen und Frieden in die Häuser und die Weihnachtsbotschaft in die Herzen“, s...