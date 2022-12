Das Lehrschwimmbecken in Oberdischingen soll am 9. Januar 2023 wieder öffnen. Seit Anfang 2020 war das Bad geschlossen gewesen , weil größere Reparaturen notwendig wurden. Kritik kommt nun von Elternvertretern der Josef-Karlmann-Brechenmacher (JKBS) Schule. In dem Brief, der im Gemeinderat vorgele...