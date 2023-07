Gestiegene Lebensmittelkosten und die kurzfristige Abbestellung von Mittagessen treiben die Kosten für einzelne Mahlzeiten an den Allmendinger Schulen und Kindergärten weiter in die Höhe. Diesem Umstand geschuldet, hat der Gemeinderat am Mittwoch den Preis für das tägliche Mittagessen angehoben...