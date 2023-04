Jetzt kommt’s drauf an: Über den Abiturprüfungen schwitzen dieser Tage tausende Schüler in ganz Baden-Württemberg . Sind die Aufgaben knifflig, wurde genug gebüffelt, welche Gesamtnote wird es am Ende sein? Solche und ähnliche Fragen werden jetzt vielen angehenden Abiturienten durch den Kopf ...