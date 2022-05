Er versuchte, anzufahren, stoppte unfreiwillig, versuchte es erneut, und stoppte wieder: Weil ein Autofahrer in der Stettiner Straße in Rottenacker am Montagabend ständig den Motor seines Renaults abwürgte, informierte ein Zeuge schließlich die Polizei. Wie diese in einer Pressemitteilung veröf...