In Schelklingen hat sich am Donnerstag ein Unfall ereignet, weil ein junger Mann das Bewusstsein verlor. Das berichtet die Polizei. Demnach fuhr der 26-Jährige gegen 13.30 Uhr mit seinem Daimler auf der Bundesstraße von Blaubeuren in Richtung Schelklingen. Eine ebenfalls 26 Jahre alte Frau war Beifahrerin. Laut der Beifahrerin verlor der Fahrer kurz vor dem Ortseingang Schelklingen das Bewusstsein, berichtet die Polizei.

Nach dem Lenkrad gegriffen

Dabei soll sein Fuß auf dem Gaspedal geblieben sein. Als die Beifahrerin die Situation erkannte, habe sie nach dem Lenkrad gegriffen. Dabei soll der Daimler nach links von der Fahrbahn abgekommen sein. Das Auto touchierte einen Zaun, zwei Stromverteilerkästen und ein Metallgeländer. Durch die Zusammenstöße wurde das Auto wohl langsamer und kam letztlich zum Stillstand.

Fahrer in der Klinik

Rettungskräfte brachten den Fahrer in eine umliegende Klinik. Er blieb unverletzt. Die Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen. Das Auto war nicht mehr fahrbereit. Er wurde durch einen Abschlepper geborgen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 30 000 Euro. Die Polizei Ehingen nahm auch den Unfall auf und klärt die Umstände, die zu dem Unfall führten.

Signale nicht ignorieren

Wer am Straßenverkehr teilnimmt, sollte stets in guter körperlicher Verfassung sein. Darauf weist die Polizei hin. Oft kündigen sich medizinische Notfälle auch im Vorfeld durch körperliche Warnzeichen, wie Unwohlsein und Schwindelgefühle, an. Deshalb sollte, wer ein Fahrzeug führt, diese Signale nicht ignorieren. Halten Sie in so einem Fall am besten an einer geeigneten Stelle an und nehmen sie erst dann wieder aktiv am Straßenverkehr teil, wenn es Ihre körperliche Verfassung zulässt, rät die Polizei.

Schwerer Unfall im Februar