Was hatten die beiden maskierten Jugendlichen vor, die sich am Mittwochabend auf dem Gelände einer Tankstelle in der Neuen Unlinger Straße in Riedlingen aufhielten? Mit dieser Frage beschäftigt sich nun die Polizei. Wie sie in einer Pressemitteilung schreibt, planten der 14-Jährige und sein 16-j...