Gleich zwei Unfälle ereigneten sich am Wochenende bei Griesingen, bei denen zwei Menschen verletzt wurden.

Betrunkene Autofahrerin überfährt Verkehrsinsel

Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 20-Jährige am frühen Sonntagmorgen auf der Landstraße von Nasgenstadt nach Griesingen. Kurz vor dem Ortsbeginn kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Verkehrsinsel samt Warnbake und prallte gegen den danach folgenden Randstein. Die beiden Reifen auf der rechten Seite des Autos platzen auf und der Airbag wurde ausgelöst. Die Fahrerin wurde leicht verletzt.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten bemerkten, dass die 20-Jährige nach Alkohol roch. Ein Alkoholtest bestätigte dies. Bei der Frau wurde eine Blutentnahme angeordnet und ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Sie muss mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen. Ihr Wagen musste abgeschleppt werden, den Sachschaden schätzt die Polizei auf 9.000 Euro.

Auffahrunfall: Rollerfahrer schwer verletzt

Bei einem weiteren Unfall wurde ein 37-Jähriger schwer verletzt. Er war ebenfalls zwischen Nasgenstadt nach Griesingen unterwegs, als er auf Höhe des Sportplatzes Griesingen abbiegen wollte. Eine 23-jährige Autofahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Roller des Mannes auf. Der Aufprall war so heftig, dass der 37-Jährige in den angrenzenden Grünstreifen geschleudert wurde und dort schwerverletzt liegen blieb. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallverursacherin erlitt einen Schock und musste an der Unfallstelle ebenfalls ärztlich versorgt werden. Sie muss mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen.

Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Straße für etwa eineinhalb Stunden gesperrt, der Sachschaden wird auf 7.000 Euro geschätzt.