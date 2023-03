Wie die Polizei mitteilt, kam es am Samstag zu einem Unfall in Allmendingen. Gegen 14.30 Uhr war eine Autofahrerin in der Riedäckerstraße in Richtung Kreisverkehr unterwegs. An der Einmündung zu einer Tankstellen bog die 28-Jährige mit ihrem Renault nach links ab.

Nicht auf Vorfahrt geachtet

Dabei achtete sie nicht auf die Vorfahrt eines entgegenkommenden Motorrads. Der 68-jährige Motorradfahrer war gerade mit seinem Zweirad aus Richtung des Kreisverkehrs gekommen. An der Einmündung zum Tankstellengelände stießen die Fahrzeuge zusammen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Den Sachschaden an dem Kraftrad schätzt die Polizei auf etwa 2000 Euro, den an dem Auto auf etwa 4000 Euro. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.