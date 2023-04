Mit dem Palmsonntag wurde in Oberstadion der Ostereierweg samt Ostereierausstellung im Krippenmuseum eröffnet. Viele Gläubige waren gekommen, um mit ihren Palmen an den Einzug Jesu nach Jerusalem zu erinnern, was für Christen den Beginn der Karwoche bedeutet. Pfarrer Venatius Ofarka weihte Palmen...