Wie einen Sechser im Lotto“ bezeichnete Josef Huber die Wiedereröffnung der Landarztpraxis in Granheim. Der Ortsvorsteher von Altsteußlingen hatte sich am Dienstagabend mit seinen Kollegen aus den anderen fünf Ortschaften der Ehinger Alb in der Von-Speth-Schülzburg-Straße am Ortsrand von Gran...