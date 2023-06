„Wir bleiben sozusagen in der Familie“, sagte Ortsvorsteher Wolfgang Braig zur Verpflichtung von Harald Hänle in der Sitzung am Dienstag als neues Mitglied des Ortschaftsrats Dintenhofen-Herbertshofen. Hänles Mutter Renate war 15 Jahre als Ortsvorsteherin die Vorgängerin von Wolfgang Braig, e...