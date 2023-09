An diesem Freitag, 22. September, öffnet das Entsorgungszentrum Ehingen. Das teilte das Landratsamt Alb-Donau am Mittwoch mit. Es befindet sich in der Berkacher Straße 88 nahe der Bundesstraße nach Allmendingen – die Zufahrt ist aber an der Berkacher Straße, neben den großen Salzlagerhallen...