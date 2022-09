Ein Kran von Liebherr Ehingen in Russland im Einsatz: Der Windpark Kochubeyevskaya in der Region Stavropol Krai im Süden Russlands zählt 84 Windkraftanlagen. Seit 2021 am Netz, ist er der größte Windpark im Land. Viele der Anlagen wurden mit einem LR 1500 des Kranverleihers Avtokran-Tyumen aufgebaut. Der 500-Tonner wurde dazu mit einer SL4DFB-Auslegerkonfiguration, bestehend aus 102 Meter Hauptmast und 12 Meter fester Spitze, gerüstet. © Foto: Liebherr Ehingen