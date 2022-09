Kranübergabe des LTM 1650 an ACT Arabian Consolidated Trading Est. (v.l.n.r.): Daniel Türkis (Saudi Liebherr Company Ltd.), Abdullah Al Khaldi, Hassan Mohammed Rashid Al-Naimi (beide ACT), Ajanthas Kumarathas und Feridun Karaali (beide Saudi Liebherr Company Ltd.). © Foto: Liebherr