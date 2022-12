Die vollbesetzten Reihen in der Allmendinger Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt unterstrichen am zweiten Adventssonntag, wie sehr die Bürger das Kirchenkonzert des Musikvereins Harmonia Allmendingen zur Einstimmung in die vorweihnachtliche Zeit schätzen. Deutlich wurde, dass sich die Musikerinnen und ...