Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause ist es am kommenden Wochenende wieder so weit: Am Samstag, 10. September, und Sonntag, 11. September, steht die Ehinger Kirbe an. Laut Stadtverwaltung nehmen rund 50 Vereine aus Ehingen und seinen Teilorten teil. Es ist die 44. Auflage des Traditionsfestes auf dem...