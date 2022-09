Als die Kinder am Mittwoch ihre Spaten in die Erde stoßen, setzen sie sie ein Räderwerk fort, das am Ende 14 Millionen Euro teuer sein wird. Freilich, die Planungen laufen seit drei Jahren, und die erste hitzige Debatte zum Anbau des Kindergartens in der Ehinger Hehlestraße gab es im Gemeinderat ...