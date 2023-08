Als Silvia Stark-Grab am 1. September 1980 ihre Arbeit als Leiterin des Kindergartens Hopfenhaus antrat, hatte es mehr als 60 Bewerbungen auf die Stelle gegeben. Nun wurde sie nach 40 Jahren in Funktion von ihren Kolleginnen und Kollegen, den Kindern, Eltern und Vertretern der Stadt in den Ruhestand...