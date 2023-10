Freitag, 7 Uhr: Im Bischof-Sproll-Kindergarten in Griesingen läuft der tägliche Betrieb an. Die ersten Kinder kommen an, nehmen die Räume in Beschlag – und natürlich auch das Personal. Ein Mädchen weint. Sonja Kramer tröstet es mit liebevollen Worten. Ein Bub zieht an ihrem Ärmel und will, ...