Viel Licht, aber auch viel Schatten gab es im zurückliegenden Jahr aus Munderkingen zu berichten. So begann im Januar der Prozess gegen einen Afghanen, der im Juni 2021 aus scheinbar heiterem Himmel seinen 54-jährigen Arbeitskollegen bei der Firma Hahl Filaments in Munderkingen in einer Pause ange...