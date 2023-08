Rote Würste einfach in den Wald geworfen – warum das gefährlich ist

Es sieht aus wie ein harmloses Delikt: Bei Kirchen wurden mehr als 150 Rote Würste einfach an einem Parkplatz in den Wald geworfen. Doch das ist nicht unbedenklich. Vor einem Jahr hat zum Beispiel der baden-württembergische Landwirtschaftsminister davor gewarnt, auch nur kleine Speisereste in die Natur zu werfen.