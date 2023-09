Es soll der schönste Tag im Leben von Verliebten sein, die Hochzeit. Wenn die rosarote Brille am Tag der Vermählung fest auf der Nase sitzt, kann es schon mal passieren, dass man die eine oder andere wichtige Sache aus den Augen verliert – Hochzeitsgeschenke etwa. Genau das ist einem Brautpaar aus Ehingen passiert.

Polizei rettet Hochzeitstag mit Geschenkeübergabe

Wie die Ulmer Polizei in einer Pressemitteilung schildert, haben Beamte am Freitagabend (15.09.) im Bereich Am Wenzelstein eine Box voller Geschenke gefunden. Nach kurzer und intensiver Recherche war klar, dass es sich bei dem Inhalt um Hochzeitsgeschenke handelt und auch, wer das vor liebe blinde Brautpaar war.

Heldenhaft brachte die Polizei die Geschenkekiste zurück zu Braut und Bräutigam. Dort war die Freude laut Polizeibericht groß.