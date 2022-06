Bei der Hauptversammlung des Golfclub-Donau-Riss ging es vor zwei Wochen hoch her. In der Ehinger Lindenhalle diskutierten im kleinen Saal insgesamt fast 100 Mitglieder über die Anwerbung von Mitgliedern und wählten einen neuen Vorstand. Doch am Ende der mehr als vierstündigen Sitzung hatte ein a...