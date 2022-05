„Es ist schon lange her, dass ich die Schulbank gedrückt habe“, sagt Heiner Scheffold und lacht. Wobei der Landrat am Dienstag in der Gewerblichen Schule in Ehingen eher die Position der Lehrkraft einnahm: In einem großen Klassenzimmer saß er vorne, die versammelten Kreisrätinnen und -räte ...