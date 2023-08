Von Freitag, 29. September, bis Dienstag, 3. Oktober, wollen Gastgeber, Kulturtreibende und verschiedene touristische Angebote gemeinsam ein genuss- und erlebnisreiches langes Wochenende gestalten. „Derzeit laufen die Planungen auf Hochtouren“, schreibt die Stadt. Bierverkostung, Oktoberfest und Modenschau: Die erste Auflage der Ehinger „Genussmomente“ im vergangenen Jahr war ein voller Erfolg . Aus diesem Grund geht die Veranstaltung in diesem Herbst in die zweite Runde, wie die Stadt mitteilt:wollen Gastgeber, Kulturtreibende und verschiedene touristische Angebote gemeinsam ein genuss- und erlebnisreiches langes Wochenende gestalten. „Derzeit laufen die Planungen auf Hochtouren“, schreibt die Stadt.

Interessierte können demnach bereits unter www.ehinger-genussmomente.de stöbern, welche Angebote geplant sind. Die Webseite werde stetig erweitert und Anfang September durch eine Broschüre ergänzt.

„Buntes Portfolio an Aktionsvorschlägen“

„Die Ehinger Genussmomente sind eine tolle Gelegenheit, unsere Stadt mit all ihren Facetten zu erleben. Durch den Verbund der verschiedenen Akteure schaffen wir ein genussvolles Erlebnis für die Menschen in unserer Stadt und auch für unsere Gäste“, wird Ehingens Oberbürgermeister Alexander Baumann in der Pressemitteilung zur Veranstaltung zitiert.

Das Programm der Ehinger Genussmomente biete für alle fünf Veranstaltungstage ein buntes Portfolio an Aktionsvorschlägen, um das lange Wochenende nach den individuellen Wünschen und Vorlieben zu gestalten, heißt es aus dem Rathaus. Alle Angebote sind in die übergeordneten Kategorien Erlebnismomente, Kunst und Kultur, kulinarische Genussmomente und Bierkultur einsortiert. Sie reichen von Wanderungen, Kunstausstellungen, Stadtführungen auf dem Fahrrad bis hin zu einem „Genuss-Shopping“ in Ehingen.

Brauereien und Gastronomen zeigen, was sie können

Einen Schwerpunkt des Wochenendes bilden laut Pressemitteilung auch die Ehinger Brauereien, die ihre Bierkulturstadtangebote für die Genussmomente bündeln. Besucher bekommen aber offenbar nicht nur Flüssiges angeboten: „Neben den Brauereien zeigen die Ehinger Gasthäuser, dass sich ihre Küchenchefs auf das lange Wochenende mit spannenden und ganz unterschiedlichen Menü-Angeboten vorbereitet haben“, verspricht die Stadt.