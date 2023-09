Die Entwicklung des Haushalts war Thema in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Oberdischingen. Carolin Abele, die derzeit ein Praktikum in der Kämmerei der Gemeindeverwaltung macht und den Bericht mit Kämmerin Verena Amann erarbeitet hatte, stellte die Zahlen in aller Kürze vor. Sie konnte von...