Mit der Liebe ist es so eine Sache. Alles ist gut, solange die Zuneigung auf Gegenseitigkeit beruht. Andernfalls wird es schwer – bisweilen für beide Seiten, manchmal auch für Dritte. Am Donnerstagmorgen nämlich beschäftigte eine offenbar unglückliche Liebe in Ehingen Polizei und Feuerwehr: G...