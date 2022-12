Es ist in jedem Jahr so: Wenn der erste Schnee fällt, wirkt sich dieser mit vielen Unfällen auf den Straßen aus. Am Freitagmorgen hat das Ulmer Polizeipräsidium zwischen 6 und 10 Uhr mindestens 22 Unfälle verzeichnet, die auf die winterlichen Straßenverhältnisse bei Schneefall zurückzuführe...