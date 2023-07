Wasserkraft an der Donau, Photovoltaikanlagen auf den Dächern und Biomasse: Was derzeit in Rottenacker an erneuerbarer Energie produziert wird, deckt den privaten Verbrauch im Ort zu 259 Prozent ab. „Eigentlich könnten wir den privaten Verbrauch allein mit Wasserkraft stemmen“, sagte Bürgerme...