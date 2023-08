Die Zahlen, die Christian Hymer nennt, sind beeindruckend: Rund fünf Millionen Kilowattstunden Strom und etwa dieselbe Menge an Wärme erzeugt der Landwirt jedes Jahr – aus 2,3 Millionen Kubikmetern Gas, die er in seiner Biogasanlage am Rande des Oberstadioner Teilorts Rettighofen produziert und ...