Die massive Steigerung der Energiepreise stellt alle Kommunen, auch Allmendingen, vor große Probleme. „Es geht richtig ans Geld“, sagte Bürgermeister Florian Teichmann in der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend. Teilweise werden sich die Preise vom 1. Januar 2023 an verzehnfachen. Bis zum J...