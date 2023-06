Um 13.53 Uhr am Freitagnachmittag schrillten die Funkmeldeempfänger der Ehinger Feuerwehrleute. Die Meldung: „Brand Stufe 3 Dachstuhl offenes Feuer“ in der auf Kinder- und Jugendzahnheilkunde spezialisierten „Spatzenpraxis“ in der Lindenstraße. Als Minuten später die ersten Löschfahrzeug...