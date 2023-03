Gut ein Jahr nach dem verheerenden Brand in der Munderkinger Martinstraße sind die Folgen nach wie vor unübersehbar: Das Haus Dangel, das an die Buchhandlung Laese angrenzt, hat kein Dach mehr, das an das Brandhaus angebaute, im städtischen Eigentum befindliche Haus Löbbert ist ebenfalls schwer ...