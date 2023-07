Am Freitag prägten die Farben Weiß und Rot die Turn- und Festhalle in Oberdischingen: Der DRK-Kreisverband Ulm hielt seine jährliche Kreisversammlung ab; aus der ganzen Region strömten Delegierte und Gäste. Landrat Heiner Scheffold unterstrich in seinem Grußwort den hohen Stellenwert des Roten...