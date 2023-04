Wohin ein Zeuge am frühen Freitagmorgen gegen 4.15 Uhr unterwegs war, geht aus der Pressemitteilung der Polizei nicht hervor. Fest steht aber: Der Mann war zur genau richtigen Zeit am richtigen Ort – und obendrein aufmerksam. Als er an einem Haus im Mundeldinger Weg in Oberstadion vorbei fuhr, en...