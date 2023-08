Schon wieder hat die Polizei in Ehingen eine berauschte Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen. Wie das Polizeipräsidium Ulm mitteilt, war die 41-Jährige einer Streife am Mittwoch gegen 14 Uhr aufgefallen, weil sie mit ihrem VW in der Blaubeurer Straße unterwegs war – die eigentlich gesperrt war.

Blutprobe soll zeigen, was die Frau konsumierte

„Bei der Kontrolle hatten die Beamten schnell den Verdacht, dass sie unter dem Einfluss von Rauschgift stand“, schreibt die Polizei. Denn die Fahrerin habe stark gezittert, lichtstarre Pupillen und Lidflattern gehabt. Einen Urintest habe sie jedoch abgelehnt, sodass ihr ein Arzt in einer Klinik Blut abnehmen musste. Die Blutprobe soll zeigen, welche Drogen die Frau konsumiert hatte.

Die Polizeistreife untersagte der Autofahrerin die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden. Neben einer Anzeige setzt sich die Polizei auch mit der Führerscheinstelle in Verbindung. Die prüft weitere Maßnahmen gegen die 41-Jährige.