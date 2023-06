So ist die Lage der Metall- und Elektroindustrie im Raum Ehingen

Firmen der Metall- und Elektroindustrie im Raum Ehingen mit insgesamt fast 6000 Mitarbeitern vorsichtig optimistisch. Bedeutung von Liebherr zeigt sich an der Zahl der Neueinstellungen in Region. Was die Studie ansonsten noch verrät