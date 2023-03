Es tut sich was in der Altstadt von Munderkingen – und das bleibt nicht ohne Folgen. Am Donnerstagabend machte sich der Gemeinderat im Zuge eines Vor-Ort-Termins ein Bild von dem, was Anwohnern, Gewerbetreibenden und Innenstadtbesuchern bald an Sperrungen und Einschränkungen ins Haus steht. Im Fo...