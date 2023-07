Kleine Handwerksbetriebe, aber auch große Industrieunternehmen, Dienstleister, Behörden und weitere Institutionen präsentierten sich bei der 22. Ausbildungsmesse „Top Job“ der AOK am Mittwochabend und Donnerstagvormittag in der Ehinger Lindenhalle und auf dem Marktplatz. Der Mangel an Nachwuc...