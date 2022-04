In seiner Sitzung am Donnerstag, 28. April, entscheidet der Gemeinderat, wer Hauptamtlicher Beigeordneter von Ehingen und damit Nachfolger von Sebastian Wolf wird. Wolf wurde in Waiblingen zum Oberbürgermeister gewählt.

Als Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich vor: Tobias Huber aus Ehingen, Re...